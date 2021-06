Avril Lavigne aparece en TikTok y se viraliza el momento

Avril Lavigne apareció en TikTok para recordar la adolescencia de muchos de nosotros y lo hizo al ritmo de “Sk8er Boi”, uno de sus temas más emblemáticos de su carrera.

Aunque la cantante tiene más de 36 años de edad, luce exactamente igual a como se veía a inicios de su carrera en la música, por lo que se ha ganado el título de la cantante de la ‘eterna’ juventud.

Aunado a su aparición, también aparece en este TikTok, el skater Tony Hawk, quien utiliza una patineta causando emoción, entre quienes crecieron com ambos famosos.

Hasta este momento ha logrado más de 13 millones de reproducciones y más de 3 millones de ‘me gustas’, y comentarios confirmando que están completamente emocionados de verla debutar en una de las plataformas más importantes de este momento.

Luego de este clip, las redes tuvieron que reaccionar con los mejores memes y frases que se han viralizado entre los fanáticos.

avril lavigne is the closest thing we have to a time machine.

2002. 2013. 2021. pic.twitter.com/YIqcpN5mw2

— aquamarine. (@MFINGPRINCESSAV) June 21, 2021