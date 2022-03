Avión donde viajaba Miley Cyrus aterriza de emergencia por impacto de rayo

Fue a través de sus redes sociales, la misma cantante Miley Cyrus compartió con sus más fieles seguidores que el avión en el que viajaba desde Santiago de Chile hasta Asunción fue impactado con un rayo, por lo que aterrizó de emergencia.

El aterrizaje de emergencia ocurrió en Paraguay, a 320 kilómetros de su destino, razón por la que tuvo que suspender su presentación. Tanto en Twitter como en Instagram compartió un vídeo con los destellos de la tormenta.

En una segunda imagen que acompañó su publicación mostró el impacto del rayo que alcanzó a la aeronave en una de las alas.

La interprete era una de las estrellas invitadas al festival ‘Asunciónico 2022’, misma que canceló el martes debido al mal tiempo. Por su parte, Rodrigo Nogues, director de la firma G5Pro, organizador del evento explicó que Cyrus tuvo “un inconveniente con su avión” y se encontraba en São Paulo, Brasil.

Además, Miley publicó un nuevo vídeo donde dedicó una canción a sus fans de Paraguay, durante un baño de espuma.

I wish I could’ve STAYed & performed for all of my fans in Paraguay. Please STAY safe. I love you . 🖤 (also if you can’t tell I’m a little sick, I think just super exhausted from the stress of yesterday! Got a few days to recover before BRAZIL!) https://t.co/gtXHC7AJgh pic.twitter.com/C7IlPp7f7t

— Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 23, 2022