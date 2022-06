Publican audios de Juan Vidal en contra de Cynthia Klitbo

Después de que Cynthia Klitbo arremetiera en contra Juan Vidal, quien se encuentra en ‘La Casa de los Famosos’ y ha comenzado un romance dentro del reality con Niurka Marcos, la actriz sigue ventilando al dominicano y en una reciente entrevista señaló que el modelo le debe dinero.

Klitbo reveló que Juan Vidal le debe 4 mil 500 dólares y que quedó de pagárselos desde el pasado mes de diciembre, aunque señaló que a través de una empleada ya logró recuperar 20 mil pesos, no ve de regreso el resto de dinero.

“Lo tomo como uno de sus servicios s3xual3s, que no me pague, no importa. Ya lo vieron, cómo usa a la gente, pregúntenle a mi comadre Niurka. Ya es bastante adulta para hacer lo que quiera, me había dicho que la habían hecho sufrir, pobrecita, porque yo ya me conocía el camino, pero no pensé que tan rápido le iba a salir el cobre, pobre”, contestó Cynthia sobre lo que ha visto en el reality show.