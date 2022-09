Así vivió el sismo de la madrugada Dua Lipa

Esta madrugada se vivió un sismo con epicentro preliminar en el sur de Coalcoman, Michoacán, que despertó a los habitantes del país.

El movimiento telúrico se sintió de manera fuerte en Jalisco, Morelos, Colima y Michoacan, mientras que en las costas de Nayarit y la Ciudad de México, su percepción fue de manera moderada a fuerte.

Alrededor de la 1:16 de la madrugada que las alertas sismicas se activaron en la Ciudad de México, donde varios ciudadanos desalojaron sus viviendas, de acuerdo al reporte de la jefa de gobierno se activaron los protocolos y no hubo daños.

Además lo que ha sobresalido es que Dua Lipa vivió el sismo en un centro nocturno de la CDMX, tras su concierto en el Foro Sol, incluso usuarios que estaban en el mismo lugar que la británica no dudaron en grabar su reacción ante el temblor que sacudió la ciudad.

La cantante lucía preocupada y se aprecia que estaba acompañada del actor español Aaron Paper.

Dua Lipa and Arón Piper spotted together in Mexico last night! (via @andrea_emeve) pic.twitter.com/t6xQ7v13qc — Dua Lipa News (@dlipanews) September 22, 2022

Momentos previos al temblor, usuarios que se toparon con Dua en el mismo lugar no dudaron en grabar a la interprete.

🎥 | Dua Lipa was seen partying at a nightclub in CDMX with the spanish actor Aron Piper. pic.twitter.com/hqdd9j68BE — Dua Lipa Pop |-10❤️‍🔥 (@DuaLipaPop) September 22, 2022

🎥 | Dua Lipa dancing to ‘Me porto bonito’ at a nightclub last night in CDMX. pic.twitter.com/utIjM4mBfh — Dua Lipa Pop |-10❤️‍🔥 (@DuaLipaPop) September 22, 2022

Dua Lipa ya está en México y estos han sido los lugares que ha visitado