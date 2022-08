Así luce Eugenia Cauduro al perder 18 kilos

Una de las actrices que cobró fama gracias a sus papeles como villana en telenovelas mexicanas es Eugenia Cauduro y recientemente compartió con sus más fieles seguidores un proceso por el que pasó que la ha hecho sentir mejor.

Y es que desde hace 15 años, Eugenia Cauduro padeció de sobre peso, la actriz ha compartido que comenzó a subir de peso tras su divorcio en el año 2006, donde logró ganar más de 25 kilos incluso confesó que llegó a tener 30 kilos arriba de su peso.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde compartió que ha logrado perder 18 kilos, un proceso que ha vivido a lo largo del año y asegura que aunque se sintió presionada por recuperar su figura, se liberó a un cambio pero sin prisas

“¡Me veo bien, me siento bien! ¡18 kilos menos! Sólo por hoy, poco a poco se llega lejos, no me rindo; me caigo, me levanto, sí se puede, focus”, escribió en una reciente publicación en su cuenta de Instagram.