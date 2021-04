Así luce el set de la nueva entrega de ‘Star Wars’

Aunque para muchos amantes del cine, ‘Star Wars’ no está entre sus películas favoritas, la realidad es que ha dejado millones de ganancias en taquillas y en algunas plataformas de streaming que están preparando todo un universo de la saga.

En unos meses se estrenará la serie de ‘Obi-Wan Kenobi’ y a través de TikTok se filtro un vistazo de cómo lucirá el set de filmación, emocionando de inmediato a los seguidores fieles de la guerra de las galaxias.

HELLO IS THIS THE ACTUAL KENOBI SET THIS TIME hhh££hHnfm’fkgivoj’¥~*%*>+<$’g pic.twitter.com/FTVApFnDEx

— lauren (@ewanskenobii) April 4, 2021