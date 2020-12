Así celebró su cumpleaños Britney Spears

‘La Princesa del Pop’ cumplió 39 años este miércoles 2 de diciembre y lo celebró junto a su novio Sam Asghari.

Fue a través de sus respectivas cuentas oficiales de Instagram que la pareja compartió cómo pasaron esta celebración. Sam colgó un vídeo en el que aparece Britney Spears cantando la canción “Happy Birthday” con un divertido filtro de ratón.

“Feliz cumpleaños a mi Leona 🥳 🎂 🎉 hemos estado celebrando y lo vamos a seguir celebrando hasta fin de año ❤️ comencemos a comer el pastel”, escribió Asghari en la descripción de su publicación en la que también aparece el pastel de cumpleaños con el que celebraron.

En el clip su novio la interrumpe mientras ella canta: “Ya lo entendimos, es tu cumpleaños, ya lo celebramos, hay que pasar a otra cosa”, pero, Brit lo ignora y continúa cantando la famosa canción.

Estas son otras postales que colgó Spears a través de su cuenta oficial de Instagram.

Incluso estrenará la balada “Swimming in the Stars”, el cual será parte de su álbum “Glory” el cual se estrenará el 4 de diciembre como una reedición en doble vinilo de su último disco de estudio que incluirá otro tema inédito y otros remixes del bonus track ‘Mood Ring’. La otra canción que estrenará se llama “Matches”, la cual es una colaboración con Backstreet Boys.

Así la han celebrado en Twitter.

Happy birthday @britneyspears! 🎉 In celebration, take a look back at her 20 biggest hits on the @billboardcharts. https://t.co/t7Vlxry2L8 — billboard (@billboard) December 2, 2020