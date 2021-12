A tres años de la muerte de Fabio Melanitto, asegura Ivonne Montero que la madre de su expareja no quiere saber nada de su nieta.

En entrevista con varios medios, la actriz afirmó que su exsuegra incluso duda que la pequeña Antonella sea hija de Fabio

No obstante, Montero comentó que el padre de Fabio Melanitto sí tenía muchas ganas de conocer a su nieta, sin embargo, murió a consecuencia del COVID.

“Con todo lo que pasó, prefiere pensar que no es su nieta y no se da cuenta que es igualita a su papá”, agregó la también cantante.

Incluso, Ivonne destapó que previo a que uniera su vida con el fallecido cantante, su suegra le dijo que no estaba contenta con esa relación.

“Días antes de casarnos ella me dijo que esa relación no estaba bien, ella no me quería por la diferencia de edades”, agregó.