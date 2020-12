Ariana Grande presume ENORME anillo de compromiso

Durante este fin de semana, Ariana Grande confirmó a sus seguidores que pronto unirá su vida a la de Dalton Gomez, quien le dio un ENORME anillo.

La pareja lleva apenas 10 meses saliendo y aunque su noviazgo a sido muy discreto, recientemente decidieron dar a conocer esta noticia que sin duda, ha emocionado a miles de sus fanáticos.

Ahora Ariana luce un enorme diamante ovalado y está acompañado de una perla preciosa que ha confirmado que el anillo es uno de los más significativos para la pareja.

Mientras tanto, Joan Grande ha dado la bienvenida a su futuro yerno y con un mensaje en Twitter lo confirmó. “Estoy muy emocionada de darle la bienvenida a Dalton Gomez a nuestra familia! Ariana te amo y a Dalton también! Aquí estamos felices para siempre”.

I am so excited to welcome Dalton Gomez into our family! Ariana, I love you and Dalton so much!!!! Here’s to happily ever after! YAY! xoxoxo

— Joan Grande (@joangrande) December 20, 2020