Angelina Jolie abre Instagram con poderoso mensaje

Aunque la actriz era una de las celebridades que no contaba con Instagram, debido a que es muy reservada con su vida privada, ahora Angelina Jolie ha decidido que este es el momento para contar con una cuenta en la plataforma.

Su llegada a la red social ha sorprendido y a las pocas horas, pues ya cuenta con más de 2 millones de seguidores y los ojos sobre lo que está sucediendo con las mujeres en Afganistán.

“Esta es una carta que me envió una adolescente en Afganistán. En este momento, el pueblo de Afganistán está perdiendo la capacidad de comunicarse en las redes sociales y de expresarse libremente. Así que vine a Instagram para compartir sus historias y las voces de quienes en todo el mundo luchan por sus derechos humanos básicos”, escribió en la descripción de la publicación.

View this post on Instagram

En la descripción de la misma publicación, Angelina explicó que hace 20 años estuvo en la frontera de Afganistán, justo dos semanas antes del 11 de septiembre, donde conoció a refugiados afganos que huyeron de los talibanes.

“Es repugnante ver a los afganos ser desplazados una vez más por el miedo y la incertidumbre que se apoderaron de su país. Gastar tanto tiempo y dinero, derramar sangre y perder vidas solo para llegar a esto, es un fracaso casi imposible de entender. Ver durante décadas cómo los refugiados afganos, algunas de las personas más capaces del mundo, son tratados como una carga también es repugnante. Sabiendo que si tuvieran las herramientas y el respeto, cuánto harían por sí mismos. Y conocer a tantas mujeres y niñas que no solo querían una educación, sino que luchaban por ella. Como otros que están comprometidos, no me apartaré. Seguiré buscando formas de ayudar. Y espero que te unas a mí”, terminó el mensaje invitando a sus fanáticos a ser parte de la ayuda.