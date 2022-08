Andrés García modifica su testamento y deshereda a Roberto Palazuelos

Después de la controversia que generaron los dimes y diretes entre Andrés García y Roberto Palazuelos que finalmente su amistad quedó totalmente fracturada, razón por la que el primer actor ha decidido sacarlo de su testamento.

Aunque el actor ya había dado a conocer que Roberto Palazuelos era parte de su testamento, ha dado a conocer que lo ha excluido tras su pelea que tuvo recientemente. Anteriormente, la herencia de Andrés García estaba dividida para sus hijos, su esposa actual, una de sus ex esposas, su hermana y Roberto Palazuelos, ahora solamente ha decidido dejar a dos herederos.

El actor reveló esta modificación y aunque declaró que no recuerda cuándo hizo los cambios, está decidido a que solamente su esposa y su hermana sean quienes se queden con lo que actualmente tiene, pues ha estado vendiendo varias de sus propiedades.

View this post on Instagram

Todavía el año pasado Roberto Palazuelos, había hablado de la parte de la herencia que le había dicho Andrés que le ofreció, pero nunca fue su intención ser parte de los herederos. En entrevista para ‘Sale el Sol’, el actor dijo que no recuerda bien si ya realizó las modificaciones pero está seguro de quien no quiere como herederos.

“El testamento, yo no me acuerdo, (pero) dice Margarita que ella se acuerda porque luego se me olvidan las cosas. El testamento, según yo, lo cambié o lo pienso cambiar, dice ella que ya lo cambié a Margarita y mi hermana Rosita”.