Andrés García manda mensaje sobre su estado de salud

Después de que el fin de semana Andrés García preocupara a todos sus seguidores y el público en general sobre su estado de salud al declarar que podríamos ser testigos de los últimos días de su vida, una vez más habla sobre su estado de salud.

Fue este martes el programa ‘Ventaneando’ donde compartió un mensaje que grabó Margarita, su actual pareja, con el objetivo de aclarar como se siente actualmente, en el clip, el acto mandó saludos a los conductores del programa de espectáculos.

Posteriormente, Margarita le pregunta cómo se siente, para retomar la finalidad del video que grabaron juntos.

“Yo me siento entre azul y buenas noches, porque Margarita me pega”, expresó el actor, “di las cosas en serio, van a decir que abuso de ti”, reaccionó su pareja. Finalmente, Andrés respondió: “Me cuida muy bien, me trata muy bien y no podría encontrar otra mujer mejor”.