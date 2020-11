Ana Brenda Contreras dedica romántico mensaje de cumpleaños a su novio

Desde hace mucho tiempo se ha rumorado que Ana Brenda Contreras tiene una relación con Zacarías Melhem, el hermano de su mejor amiga, quien perdió a su esposa en septiembre de 2019.

Aunque la actriz no confirmó ni desmintió esta noticia que salió en una publicación de circulación nacional, hace unas horas confirmó su noviazgo con un mensaje que enamoró a todos sus seguidores, ya que es el cumpleaños del afortunado empresario.

“Feliz cumpleaños al rey. Al de corazón más bueno y sonrisa eterna. El que nos cuida a todos, el que me da perspectiva y me nivela. Pero sobre todo, me saca siempre una sonrisa (o carcajada) Te amo my rock. Feliz cumpleaños”, se lee al pie de la romántica imagen que generó más de 170 mil ‘me gustas’.