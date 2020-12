Amy Schumer publica foto de Hilaria Baldwin en lencería

La actriz Amy Schumer realizó una broma en su cuenta de Instagram que Hilaria Baldwin no entendió muy bien.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la actriz Amy Shumer compartió una fotografía de Hilaria Baldwin, quien aparece en lencería, todo para hacer una postal con una tarjeta de felicitación navideña para sus más de 10 millones de seguidores.

En la publicación de Schumer, escribió: “Gene y yo queríamos desearles a todos unas felices fiestas. Disfrútenlo con los miembros de la familia que estén hablando con ustedes este año. 🕎”, en referencia a su hijo de 1 año, Gene .

Hilaria Baldwin, había compartido la foto a tres meses de haber dado luz a su quinto hijo, no entendió enseguida la broma de Amy Schumer, pero después le pareció muy divertido. La actriz, que es madre de cinco hijos usó su Instagram Stories para responder a la comediante por robarle su en ropa interior, abrazando a su hijo de 3 meses, Eduardo, para su propia pseudo tarjeta navideña.

Baldwin publicó una captura de pantalla de la publicación de Schumer, escribiendo: “Literalmente tuve que pedirle a alguien que me explicara este chiste … Todavía no lo entiendo al 100% … pero … me gustará. comenta algunos emojis “.

Amigos de Amy encontraron que el intercambio de fotos fue muy divertido, Debra Messing escribió: “Te prefiero como rubia. 😘”, mientras que America Ferrera compartió un emoji de cara llorando y riendo.