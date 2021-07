Amber Heard sorprende al anunciar que se convirtió en madre

La actriz de 35 años ha cobrado fama gracias a su papel como Mera en la película ‘Aquaman’, pero también debido a que se casó y divorció de Johnny Depp, con quien mantiene una batalla legal, en la que lo acusó de violencia doméstica y este se ha defendido en los últimos años.

Una noticia que ha sorprendido a los seguidores de la rubia, ha sido que anunció que se convirtió en madre el pasado mes de abril y hoy está lista para compartir la noticia con el mundo.

Aunque Amber Heard no reveló quién es el padre de su hija, aseguró que tomó la decisión de convertirse en madre soltera, sin dar más detalles, la joven reveló el nombre de su hija.

“Estoy muy emocionado de compartir esta noticia con ustedes. Hace cuatro años, decidí que quería tener un hijo. Quería hacerlo en mis propios términos. Ahora aprecio lo radical que es para nosotras como mujeres pensar en una de las partes más fundamentales de nuestro destino de esta manera. Espero que lleguemos a un punto en el que se normalice no querer un anillo para tener una cuna. Una parte de mí quiere defender que mi vida privada no es asunto de nadie. También entiendo que la naturaleza de mi trabajo me obliga a tomar el control de esto. Mi hija nació el 8 de abril de 2021. Su nombre es Oonagh Paige Heard. Ella es el comienzo del resto de mi vida”, se puede leer en el mensaje que compartió junto a la siguiente postal.