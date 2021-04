Amanda Miguel sorprende al aparecer sin su larga cabellera

Este inicio de semana Amanda Miguel sorprende a miles de usuarios de las redes sociales al compartir su nuevo look el cual se realizó desde el inicio de la pandemia y es hasta ahora que lo muestra.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la cantante de 64 años decidió presumir al mundo entero su nuevo estilo.

Además Amanda Miguel confesó en entrevista con Pati Chapoy que estaba cansada de su emblemática cabellera y por esa razón decidió cortarla y explicó que ya no se acomodaba como antes y había perdido su brillo.

“Ya tenía mucho tiempo que me quería cortar el pelo, ya estaba muy cansada de mi pelo. Mi pelo ya no era el mismo, no estaba tan lindo, ya no tenía brillo, estaba reseco, me costaba mucho trabajo arreglarme para los shows, verme bien. La pintura era otro tema que me tenía agotadísima y decidí por un cambio”, expresó la cantante, añadiendo que lo único que quiere sentirse bien con ella misma.