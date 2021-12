Alfredo Adame asegura que no perdonará a sus hijos

El conductor, Alfredo Adame había estado envuelto en varias polémicas debido a las diferencias que ha tenido con varias personas del medio como Laura Bozzo, Lizbeth Rodríguez, Carlos Trejo, Rey Grupero, hasta sus ex parejas, incluso sus hijos.

Recientemente dio a conocer que en estas fiestas de fin de año no podrán acercarlo a sus hijos debido a que sigue sosteniendo que ellos lo utilizaron.

“Yo creo en la maldad, creo en los bajos escrúpulos, creo en la falta de valores y creo en la falta de principios. Por andar de estúpido creyendo en el amor, en el perdón… me hicieron lo que me hicieron y me vieron la cara como me la vieron y me robaron y me usaron”, expresó Adame.