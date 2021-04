Alfredo Adame asegura que audio es una campaña de desprestigio en su carrera política

A través de las redes sociales se ha difundido un audio en el que Alfredo Adame habla de “chingarse 25 millones”, también menciona a personajes de la política. Sin embargo, ofreció una entrevista para explicar de qué se trata.

Fue para el noticiero de Ciro Gómez Leyva, de Imagen, donde aseguró que se trata de una campaña para desprestigiar su carrera política. Como sabrás es candidato del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), a diputado federal por el Distrito 14 de Tlalpan.

En el audio se alcanza a escuchar que habla presuntamente de un plan para robarse 25 de los 40 millones de pesos destinados a la campaña electoral. Sin embargo, asegura que se trata de un material editado y difundido para manchar su candidatura.

Y Alfredo Adame por el PES ( Partido tan Espiritual) hablando de a cómo la mochada pic.twitter.com/EdrevoCoxu — CLAUDIA es CLAUDIA (@panaclo) April 5, 2021

Adame señaló a Carlos Trejo, al youtuber Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero y a Pablo Mendizabal como los autores de esta campaña de desprestigio y además aseguró que el partido político al que pertenece lo está apoyando totalmente.

Por su parte Rey Grupero, no se quedó callado y respondió no solo al periodista, detallando que las cosas no las dejó claras en su entrevista, pero también al conductor, pidiéndole que afronte las consecuencias de sus actos.

Muchas cosas no quedaron claras mi estimado @CiroGomezL pero el pueblo no se duerme tan fácil @_alfredoadame el pez muere por la boca y esta vez se te paso afronta tus actos https://t.co/n2VD6i99FY — Rey Grupero (@reygrupero) April 6, 2021

Rey Grupero continuó compartiendo audios de Alfredo donde explica que cada vez se hunde más.