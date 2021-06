Alan Estrada será uno de los primeros turistas en visitar los restos del Titanic

El actor y cantante se ha desarrollado también como YouTuber y a través de su canal promueve el turismo, ahora Alan Estrada será parte de la primera expedición para turistas en visitar los restos del famoso barco Titanic.

Fue a través de su canal oficial de YouTube que este inicio de semana, Alan Estrada, confirmó la noticia sobre este viaje que se convertirá una de las aventuras más costosas que ha hecho en toda su vida.

En su vídeo explicó que menos de 200 personas han podido bajar a ver los restos del Titanic que se encuentra a 3 mil 800 metros de profundidad y solamente han podido presenciar estos restos científicos.

Se trata del ‘Titanic Survey Expedition’, el cual está conformado por al menos 50 personas de todo el mundo quienes participaran no solo como turistas, sino que se convertirá en un especialista de misión en la expedición científica que tiene por objetivo tener un mapa 3D del Titanic y su estado actual, así como imágenes 4k.

Alan también comentó que al ser uno de sus viajes más caros, tuvo que acercarse a patrocinadores y además abrió una suscripción exclusiva para que sus seguidores paguen 199 pesos al mes por conocer más sobre esta expedición.

“Pues este @alanxelmundo me lleva de expedición. Vayan a decirle que porfa no me ande arriesgando que tengo funciones que dar”, escribió en la descripción de la fotografía donde se daba la noticia de esta expedición.

Alan Estrada acusa a su papá de irresponsable