Alan Estrada acusa a su papá de irresponsable

El actor exhibió a su papá a través de sus redes sociales y lo llamó irresponsable por querer organizar una reunión en plena crisis por la pandemia del coronavirus.

Recientemente se ha dado a conocer la saturación del Hospital General de México, el cual incluso está en semáforo rojo. Las fechas decembrinas son motivo de celebración y reuniones, sin embargo con lo que está ocurriendo no podemos bajar la guardia.

Eso lo tiene presente Alan Estrada quien decidió hacer una especie de catarsis para desahogarse y hablar sobre lo que está viviendo por una situación familiar que lo tiene bastante frustrado.

“No suelo compartir cosas personales pero, es frustrante. Mi papá es de los que se queja del gobierno, ¡pero está ultimando los detalles de la cena navideña a la cual irán unos 80 familiares y les vale madre! La harán clandestina pues están prohibidas, pero se sienten invencibles”, y agregó: “He intentado hablar con él pero no entiende. Dice que son compromisos y que todos están sanos”, explicó Estrada. “Ya le dije que no iré a la cena y le da igual. Dice que si no le tienes miedo al Covid no te da. Qué pinche impotencia. Qué pinche tristeza”.

He intentado hablar con él pero no entiende. Dice que son compromisos y que todos están sanos. Tiene 71 años. Ya le dije que no iré a la cena y le da igual. Dice que si no le tienes miedo al COVID no te da. Qué pinche impotencia. Qué pinche tristeza 😔😔😔😔

