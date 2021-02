Advierten de reto viral que realizaron Thalía y Ana Bárbara en TikTok

A pesar de que las dos celebridades han realizado un reto que parece inofensivo, usuarios en redes sociales han revelado el peligro al que se podrían exponer algunas mujeres que se han sumado al ‘Silhouette Challenge’.

El reto viral se ha popularizado en la plataforma y consiste en que las personas que lo realizan cambiar radicalmente de look. De un atuendo relajado y poco atractivo a terminar con un vestuario ajustado para revelar la silueta negra con un filtro rojo.

Ambas famosas decidieron hacer su reto en su baño. Thalía aparece usando una pijama de ceda mientras se cepilla los dientes, mientras que Ana Bárbara aparece como si saliera de la ducha con una bata de baño y una toalla en la cabeza.

Posteriormente Thalía aparece con un ceñido body strapless, mientras que Ana Bárbara luce un sexy body, acompañado con una blusa y unas botas largas.

Sin embargo, la periodista Ej Dickson, de la revista Rolling Stone, señaló que existen tutoriales en la web que enseñan cómo quitar el filtro rojo. De esta manera se dejan vulnerables a las mujeres que han realizado este reto completamente desnudas o con poca ropa.

This is an INVASION of privacy as people are editing out the filters of the #SilhouetteChallenge in order to reveal participants without their consent. The tutorials are monetizing off this as well. Thanks for highlighting this, @ejdickson @RollingStone https://t.co/fK6dZ05SF7

— Cyber Collective (@getcyco) February 4, 2021