Adrián Uribe confirma que su papá murió a causa de COVID-19

A inicio de esta semana el actor y comediante dio a conocer que lamentablemente su papá había fallecido, sin dar detalles del deceso guardó silencio por dos días.

Sin embargo, durante un breve vídeo en Instagram, Adrián decidió romper el silencio y hablar de las verdaderas causas de su muerte. En el clip agradeció las muestras de cariño por los mensajes que recibió en las últimas horas con el pésame.

“Quiero aprovechar este vídeo para decirles que mi padre desafortunadamente fue una víctima más del COVID. Que mi padre estaba bien, estaba sano, a pesar de que tenía 77 años, era un hombre entero. Pero desafortunadamente su cuerpo no respondió, su cuerpo no pudo con esta terrible enfermedad, desgraciadamente en una semana se fue. Así es de cruel, así es de letal, desafortunadamente hasta que no lo vivimos con un ser querido de lo peligroso que es”, expresó Adrián.