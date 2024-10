Adrián Marcelo arremete contra Shanik Berman tras sus polémicas declaraciones sobre Agustín

En un nuevo capítulo del culebrón mediático entre Adrián Marcelo y Shanik Berman, el youtuber y presentador ha respondido con contundencia a los comentarios de la periodista sobre su reciente encuentro con Agustín Fernández, otro exparticipante de La Casa de los Famosos México. Esta controversia se desató tras la eliminación de Berman del reality, donde su relación con Marcelo pasó de afecto a un evidente desdén.

El sábado, Adrián no se guardó nada al publicar una serie de tuits donde criticó a Berman, quien había sugerido en su programa que su reencuentro con Agustín estaba motivado por la desesperación por obtener ingresos. “Qué hocico tan desocupado tienen los chismólogos”, lanzó el regiomontano, defendiendo su reputación y sugiriendo que las afirmaciones de la comunicadora eran infundadas y malintencionadas.

Durante el programa Chismecito, Berman, acompañada de otros periodistas, opinó que Agustín había viajado a Monterrey solo para aprovecharse de la fama de Adrián. Las declaraciones incendiarias continuaron, y Berman aseguró que Nicola, otro exconcursante, estaba preocupado por lo que su compañero podría decir de él.

Adrián no solo replicó con insultos, llamando “imbéciles con micrófono” a sus críticos, sino que también lanzó una crítica al estado del periodismo de espectáculos actual: “Ya no hay rigor en el ‘periodismo’ de espectáculos. Antes, para pertenecer, no bastaba con que te gustara la verga. Hoy en día, sientas a dos jotitos insidiosos y a una señora con menopausia a platicar y ¡VUALÁ! Tienes tu programa de espectáculos”.

Esta discusión ha generado un intenso debate en redes sociales, donde muchos seguidores de Adrián han expresado su apoyo, cuestionando la calidad del contenido que se ofrece en la televisión actual. “Los de espectáculos han caído tan bajo que quienes conducen convierten su opinión en ‘verdades absolutas’”, reflexionó un tuitero, destacando la falta de rigor informativo en la industria.

El cruce entre estos dos personajes del entretenimiento deja claro que, en el mundo de la farándula, la polémica y el enfrentamiento siempre están a la orden del día. ¿Hasta dónde llegará esta disputa? Solo el tiempo lo dirá.