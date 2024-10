Adele rompe en llanto al encontrarse con Céline Dion durante su concierto

La noche del pasado sábado en Las Vegas se convirtió en un momento inolvidable para los fanáticos de Adele y Céline Dion. Durante el concierto de la cantante británica en el Colosseum Theater del Caesars Palace, Adele no pudo contener las lágrimas al encontrarse con una de sus más grandes inspiraciones: la icónica Céline Dion.

Todo ocurrió cuando Adele, en medio de su interpretación de When We Were Young, paseaba entre el público. De repente, divisó a Céline entre los asistentes y de inmediato se acercó a saludarla. Lo que comenzó como un simple saludo se transformó en un momento cargado de emoción, donde ambas artistas no pudieron evitar quebrarse y romper en llanto ante la mirada atónita y emocionada de los presentes.

El público, que llenó el teatro en un sold out absoluto, fue testigo de esta histórica reunión. Los aplausos y gritos de emoción no se hicieron esperar, mientras Adele y Céline compartían un tierno abrazo y palabras de cariño que quedarán para la intimidad de ambas.

La aparición de Céline Dion en el concierto de Adele no solo emocionó a los asistentes, sino que también tiene un significado especial. Fue en este mismo escenario, el Colosseum Theater, donde Céline comenzó su famosa residencia en 2003, marcando un hito en su carrera. Hoy, 20 años después, es Adele quien domina este prestigioso escenario con su propia residencia, conectando dos generaciones de talento y admiración mutua.

Adele ha confesado en varias ocasiones que Céline es su mayor inspiración para hacer música, por lo que la presencia de la canadiense en su concierto fue un sueño hecho realidad para la británica. Ambas artistas, que han intercambiado palabras de admiración y respeto a lo largo de los años, reafirmaron su cercanía en este icónico encuentro que quedará grabado en la memoria de los fanáticos.

El público no dejó de ovacionarlas, cerrando así una noche mágica que quedará para la historia de la música.