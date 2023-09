Adele acepta con emoción la invitación para conocer la fábrica de los peluches del Dr. Simi

La reconocida cantante Adele, famosa por su inigualable talento vocal, recientemente compartió con sus seguidores su cariño por una colección especial de peluches del Dr. Simi. Durante varios de sus concurridos conciertos, ha recibido estos entrañables muñecos, los cuales ha atesorado como una muestra de gratitud hacia sus fans.

La novedad surgió cuando la empresa CINIA, encargada de la creación de los populares peluches, le extendió una cálida invitación a Adele para visitar sus instalaciones y conocer de primera mano el proceso de fabricación de estos adorables compañeros. En un emotivo video, el propio Dr. Simi le extendió la invitación, revelando que ella es la artista favorita de la marca.

Durante uno de sus recientes y exitosos conciertos en el Coliseo del Caesars Palace en Las Vegas, la carismática Adele dedicó unos minutos para compartir con su público este encantador gesto. Con entusiasmo, preguntó si había algún representante de México en la audiencia y compartió su descubrimiento de los muñecos Simi: “Durante los shows he estado recibiendo estos increíbles muñecos, los cuales son como una muestra de amor mexicana, se llaman muñecos Simi”.

Adele expresó su asombro al descubrir que estos adorables peluches son confeccionados por personas con discapacidades, una revelación que le conmovió profundamente. “No sabía que eran fabricados por personas discapacitadas, es una historia hermosa. Todos me los regalan vestidos como yo, usan mis peinados, mis atuendos y cosas así”, compartió con sinceridad la talentosa cantante.

Durante su show de anoche, @Adele mencionó que vio el video que hizo Dr. Simi (@drsimioficial) y todo el personal que se encarga de fabricarlo; también dijo que pueden arrojarle los muñecos al escenario, siempre y cuando no los arrojen hacia su cabeza o contra ella directamente. pic.twitter.com/NeTfApgDLW — Adele Colombia (@AdeleinColombia) September 23, 2023

A pesar de que su camerino ya no tiene espacio para más peluches, Adele no dejó de agradecer el cariño de sus fans y hasta les animó a arrojarles muñecos Simi al escenario, en un gesto divertido y cercano: “Si tienen algún muñeco Simi para mí y no logro verlo, pueden arrojarlo, no hay problema; no a mi cabeza, no a mi cabeza, de lo contrario los arrojaré de vuelta”.

La unión especial entre Adele y los muñecos Simi se ha convertido en una muestra más del amor y aprecio que la cantante tiene por su público, dejando claro que la música no es su única fuente de alegría, sino también estos tiernos acompañantes que ahora son parte de su vida y su trayectoria artística.