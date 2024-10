Sian Chiong se retira a Miami tras críticas, revela Julio Camejo

Sian Chiong, quien fue uno de los concursantes más polémicos de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, decidió dejar México luego de enfrentar una avalancha de críticas en redes sociales y medios de comunicación. Así lo reveló Julio Camejo, amigo cercano del actor, durante una reciente entrevista con Eden Dorantes, donde explicó que Sian viajó a Miami para atenderse emocionalmente tras su participación en el reality.

Desde su salida del programa, el público expresó su rechazo hacia Chiong, particularmente por sus actitudes conflictivas con otros concursantes, lo que, según Camejo, llevó al actor cubano a buscar ayuda psicológica para lidiar con las secuelas emocionales que la experiencia le dejó. Camejo, quien defendió a Sian el día de su eliminación, señaló que el joven está recibiendo terapia en Miami para sobrellevar el impacto psicológico, pues la transición de un ambiente de aislamiento como el del reality a la vida pública es un proceso desafiante.

“La gente no sabe, pero cuando sales de un reality, lo que viene es una depresión que muchos no comprenden. No es simplemente un final de ciclo, sino un reencuentro con uno mismo. Desafortunadamente, a Sian no le fue bien con el público, y eso también afecta”, comentó Camejo, recordando que él mismo pasó por una situación similar en su participación en Big Brother.

Publicidad

Publicidad

Además de las críticas recibidas, otro factor que contribuyó a la situación emocional de Chiong fue el abrupto final de su amistad con la actriz Gala Montes, otro de los participantes del programa. Esta ruptura incrementó la presión en el joven, quien ahora intenta encontrar la estabilidad emocional que necesita para retomar su vida y su carrera.

Aunque Sian Chiong aún no ha confirmado cuánto tiempo planea quedarse en Miami, Camejo expresó su deseo de que este retiro le permita sanar y tomar decisiones que lo ayuden a reconstruir su imagen pública. “A veces hay que levantar la frente, reconocer los errores y pedir perdón a quienes lastimaste, para poder seguir adelante”, reflexionó el actor cubano.