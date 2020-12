Eminem se disculpa con Rihanna por defender a Chris Brown

El rapero lanzó un álbum sorpresa la noche de este jueves, el cual es una reedición de su último material discográfico. Y en una de las canciones presentó una disculpa a Rihanna por la controvertida canción que decía ponerse “del lado” de Chris Brown, del año pasado.

Se trata de la reedición del álbum “Music To Be Murdered By”, el cual se ha convertido en un disco doble y que ahora incluye 16 temas inéditos.

Uno que ha generado revuelo es “Zeus”, donde Eminem le ofrece perdón a Rihanna por la canción filtrada el año pasado. Chris Brown fue condenado en 2009 por agredir a la cantante y proferir amenazas de muerte contra ella.

La nueva letra dice: “Pero yo, siempre y cuando vuelva a prometer ser honesto / Y de todo corazón, disculpas, Rihanna”, rapea. “Por esa canción que se filtró, lo siento, Ri / No tenía la intención de causarte dolor. De todos modos, estaba mal por mi parte”.

El rapero ya ha colaborado con Rihanna en los temas “Love The Way You Lie” y “The Monster”, mismos que hablan de relaciones tóxicas.

Otros temas inéditos de este lado B de “Music To Be Murdered By” también hay colaboraciones con Ty Dolla $ign (“Favorite Bitch”) o el que es además el productor del trabajo, Dr. Dre (“Guns Blazing”, en el que también sale acreditado Sly Pyper).