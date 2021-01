El vídeo de Jennifer Lopez donde muestra su cuerpo al natural

En las últimas horas trasciende que Jennifer Lopez actuará en la toma de posesión de Joe Biden, junto a Lady Gaga y Demi Lovato. Sin embargo desde la tarde de ayer la cantante sorprendió a sus más fieles seguidores al compartir el vídeo oficial de la canción “In The Morning” donde aparece completamente desnuda.

Fue el pasado 24 de noviembre cuando mostró el primer adelanto de este nuevo tema en el que presumió cuerpazo de infarto con imágenes donde aparece sin ropa.

Aunque la actriz y cantante no dio más detalles del estreno oficial de este nuevo clip, esta mitad de semana decidió liberarlo.

View this post on Instagram

Aunque JLo no compartió el vídeo por su canal oficial de YouTube, sino por la aplicación Triller en donde solamente estará por 48 horas.

“Y te amaba incluso más de lo que me amaba a mí … Estoy tan emocionada de que veas el vídeo oficial de “In The Morning”. Está lleno de simbolismo sobre una relación oscura y unilateral y la comprensión de que puedes no puedes cambiar a nadie más… solo puedes cambiarte a ti mismo. Haz crecer tus propias alas y aléjate de cualquier persona o cosa que no valore realmente todo lo que tienes para ofrecer”, se puede leer en la descripción del breve clip de Instagram con el que promocionó