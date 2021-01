Avril Lavigne recuerda sus inicios con “Flames”

Desde a principios del mes de enero, se dio a conocer el lanzamiento del sencillo “Flames”. Colaboración que realizaron Avril Lavigne y Mod Sun y finalmente se ha estrenado el vídeo oficial de esta canción que ha causado nostalgia en los fanáticos de la cantante canadiense.

No solo el tema de pop punk recuerda el año 2004, también el vídeo oficial nos recuerda a Avril en aquellos años cuando brillaba en su carrera como cantante. Aunque el look de la cantante no ha cambiado durante el paso del tiempo.

El atuendo en “Flames” además de sus extensiones negras sin duda alguna nos recuerdan esos años. Desde hace unas semanas Avril Lavigne está trabajando en su nuevo material discográfico junto a John Feldman.

El vídeo ya acumula más de 199 mil reproducciones en el canal oficial de YouTube del rapero Derek Ryan Smith, mejor conocido como Mod Sun.