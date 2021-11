Una pareja se casa por Zoom después de conocerse por Facebook

Esta pareja ha causado revuelo en redes sociales y es que la distancia no fue un impedimento para que pudieran entablar una relación, incluso ya contrajeron nupcias.

Ayse de 26 años es originaria de Reino Unido mientras que Darrin de 24 proviene de Estados Unidos, ambos se conocieron a través de Facebook durante la pandemia, la tracción fue inmediata por lo que no dudaron en iniciar una relación.

De acuerdo a medios internacionales, Ayse se unió a un grupo de Facebook el cual se dedica a emparejar amigos por correspondencia al rededor del mundo y ahí conoció a Darrin. Después de conocerse, comenzaron a realizar videollamadas, que intensificaron su amor.

Tras unos meses de noviazgo, Darrin preparó un cita romántica por medio de la plataforma Zoom y le propuso matrimonio a Ayse.

“Cuando respondió a la llamada parecía muy nervioso, lo cual no era propio de él, pero pronto entendí por qué cuando se arrodilló y me pidió que me casara con él. Ya habló con mi padre de antemano para pedirle permiso, lo que me pareció muy dulce”, relató la joven quien no dudó en aceptar la propuesta.