Este es el secreto detrás del viral en el que un hombre aparece misteriosamente en Disneyland

Una de las atracciones nuevas de Disneyland Resort de California Adventure es el ‘Avenger’s Campus’, con la que se incluye el Universo Cinemátográfico de Marvel y en el que los visitantes conocen de cerca a superhéroes como Spider-Man, Loki, Ant-Man, Black Widow, Doctor Strange entre otros.

Con uno de los estrenos del Universo Cinematográfico de Marvel más reciente ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, el parque ha tenido la inclusión del personaje de Wanda en el que la vemos como Scarlet Witch o la Bruja Escarlata.

En un reciente video de este famoso personaje, ha intrigado a los usuarios de TikTok, por lo que se convirtió en un verdadero misterio viral, el clip fue compartido por el usuario Vincent Elejorde en donde se aprecia a una mujer disfrazada de Scarlet Witch en el parque de Disney, pero lo que llamó la atención de los internautas es que un hombre de playera roda aparece de la nada frente a la mujer.

El clip original dura solamente cinco segundos y fue compartida el pasado 7 de mayo, logrando más de 300 mil reproducciones en la plataforma.

Después de causar un verdadero revuelo en la red social, el usuario compartió un video en el que Vincent Elejorde explicacó el misterio en las imágenes. En la nueva grabación captada momentos antes se aprecia que el hombre ya estaba filmando a Scarlet Witch y se pone frente a ella de tal manera que ante la vista de la cámara desaparece por unos segundos.

