Se viralizó por andar en patineta tranquilamente y recibió una camioneta de regalo

Desde hace unas semanas, el usuario de TikTok ‘Doggface208’, se convirtió en tendencia a través de las redes sociales, gracias a la paz que transmitió al grabarse mientras disfrutaba de un paseo en patineta y mientras bebía un jugo de arándano.

Usuarios de la web lo identificaron como ‘el cholo en patineta’ pero su nombre real es Nathan Apodaca, quien usó la canción “Dreams” de Fleetwood Mac en su vídeo.

Incluso uno de sus integrantes recreó el vídeo del hombre de Idaho, debido al impacto que causó en redes.

A post shared by @Doggface208 (@doggface208) on Oct 4, 2020 at 9:42pm PDT

Pero gracias a que se volvió viral se ha ganado el corazón de varios usuarios de redes sociales quienes lo apoyaron después de que Nathan explicara que su automóvil estaba descompuesto y comenzó una campaña de donaciones alcanzando 10 mil dólares.

El ahora influencer explicó que usaría la mitad para ayudar a su madre y el resto para su vehículo, sin embargo, Ocean Spray, la marca del jugo de arándano que bebía, decidió darle de regalo una camioneta de color rojo la cual llevaba una carga de varias botellas de la misma bebida que apareció en sus redes.

the brand of cranberry juice that doggface208 was drinking in that video has gifted him a new car 😭 pic.twitter.com/zgOaOtK4YO

— jackson langford (@jacksonlangford) October 6, 2020