Se viraliza vídeo de objeto misterioso en Hawái

A través de las redes sociales se han viralizado imágenes que captaron de un objeto misterioso en Hawái.

Testigos del avistamiento aseguran que vieron cómo cayó al océano el objeto brillante color azul después de permanecer por unos segundos en el cielo. Incluso las autoridades atendieron varias llamadas después de este ver este objeto.

Funcionarios de la Administración Federal de Aviación (FAA) aseguran que no hubo incidentes de aviones durante ese momento. Aunque varios testigos informaron ver cómo el gran objeto misterioso color azul cayó del cielo.

Una mujer que fue testigo de este avistamiento, informó a Hawaii News Now que grabó al objeto alrededor de las 8:26 pm (hora local) cerca de la avenida Haleakala en Nanakuli sobre la isla hawaiana de Oahu el pasado 30 de diciembre.

Hawaii – An unidentified flying object spotted in the evening sky over Leeward Oahu prompted witnesses to call 911. Multiple witnesses reported seeing a large blue object fall out of the sky and into the ocean.#Hawaii #UFO pic.twitter.com/hvdry0zyN0

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 2, 2021