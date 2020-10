Propuesta de matrimonio a conductora de noticias se viraliza

A través de las redes sociales se ha viralizado un vídeo que muestra la propuesta de matrimonio que le realizaron a la conductora Carla Contreras del noticiario del Canal Once, hecho que ha sido duramente criticado por usuarios en la web.

Fue durante la emisión de Once Noticias en el horario nocturno, que la conductora leía una de las notas sin imaginar que la historia de amor era en realidad su propuesta de matrimonio.

“En información de último momento, sin duda este 202 ha sido un año muy especial, no solo por la pandemia de COVID-19, sino porque para algunas personas ha representado el mejor año de sus vidas, sus sueños se han vuelto realidad, la felicidad se ha desbordado y han dado paso a un nuevo ser que viene en camino, pero no cabe duda que las cosas buenas no vienen solas un nuevo capitulo de esta increíble historia de amor está por escribirse veamos de qué se trata”, leía en el prompter Contreras.