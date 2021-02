Por incrédulo, se pega el labio a un vaso con ‘Gorilla Glue’ y termina en el hospital

Esta semana se difundió la noticia de una mujer que usó pegamento extra fuerte en el cabello cuando se terminó su gel. Por lo que la mujer requirió intervención quirúrgica , este caso fue tan comentado en redes que se viralizó.

Sin embargo, hubo un incrédulo que decidió usar el mismo pegamento y al realizar el experimento terminó con un vaso pegado en su labio. El hombre de nombre Len Martin, residente del estado de Luisiana, terminó en la sala de emergencias, informó WKBN.

El sujeto contó que su intención era pegar el vaso en su boca para demostrar que Tessica Brown, quien usó el pegamento como laca de cabello, había exagerado su caso. “Pensé que ella estaba jugando porque no creía que fuera tan serio, creí que podría lamerlo para humedecerlo y, no sé, arrancarlo directamente, pero no funcionó”, explicó el hombre de 37 años.

Len Martin, terminó en emergencias, donde los médicos le practicaron un doloroso procedimiento, removiendo una capa de su labio. Las heridas causadas por esta intervención sanarán en aproximadamente tres semanas. La intención final de Len al pulicar estas imágenes es que tomen consciencia sobre todo lo que sucede en redes y no replicarlo.

