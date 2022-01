Mujer se quita el vestido para usarlo como cubrebocas

El uso obligatorio de cubrebocas en establecimientos se ha convertido en una medida para prevenir el contagio del coronavirus, sin embargo, hay quienes no quieren acatar las normas de convivencia establecidas.

A través de las redes sociales ha surgido un insólito vídeo que captaron las cámaras de seguridad en una heladería de Argentina, cuando una mujer ingresó sin cubrebocas y quiso usar su vestido pero la corrieron del establecimiento.

Los hechos ocurrieron en una heladería ubicada en la provincia de Mendoza, en Argentina. De acuerdo al Diario Mendoza, el cual fue el responsable de publicar el clip, la mujer y un grupo de amigos entraron al establecimiento sin cubrebocas, con la intención de comprar varios helados.

Sin embargo, los encargados les recordaron las disposiciones gubernamentales y les pidieron que se retiraran, ante esto, la mujer volvió a entrar, pero sin su vestido para usarlo como cubrebocas, pero los trabajadores le pidieron que se retirara del establecimiento.

“¿No me pedís tapabocas? Me lo estoy colocando”, respondió la mujer, pero no pudo ponérselo y se retiró. Según el mismo diario, la mujer y sus amigos, sí lograron comprar los helados que querían.