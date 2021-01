Meteoróloga es interrumpida de la manera más tierna

El teletrabajo se ha convertido en una nueva realidad debido a la pandemia por el coronavirus. Ahora es lo más normal combinar dos facetas en casa, sin embargo, los más pequeños siempre necesitan tiempo para ellos.

Así lo demostró el hijo de la meteoróloga Leslie Lopez de la cadena ABC, quien interrumpió a su mamá de la manera más adorable durante una transmisión en vivo. El vídeo muestra cómo Lopez se encuentra informando el clima en Los Ángeles, California y de pronto aparece el bebé de 9 meses, de manera inesperada.

El momento se ha viralizado en redes sociales robando corazones. Por su parte, Leslie Lopez ha informado que su hijo, Nolan, aprendió a caminar recientemente y quiso presumirlo frente a todos Estados Unidos a las 5:40 a.m.

Baby on the move! There is no stopping adorable Nolan now that he can walk during Mommy’s (@abc7leslielopez) forecast. #Love #goodmorning #ThursdayThoughts #Babies #TheBest @ABC7 pic.twitter.com/jvUcaSMyGi

— Brandi Hitt (@ABC7Brandi) January 28, 2021