Jamie Lynn Spears denuncia a Elon Musk por la muerte de sus gatos

Al parecer Elon Musk está en problemas y así lo dejó al descubierto la hermana menor de Britney Spears, Jamie Lynn Spears, quien acusó al empresario por la muerte de varios gatos debido a los vehículos eléctricos del famoso.

Aparentemente el silencio de estos famosos autos, ha cobrado la vida de varios gatos de la famosa, quien invitó al empresario a crear un sonido que evite la muerte de los animales, quienes murieron atropellados.

2ND HAND EMBARRASSMENT: Jamie Lynn Spears blames Elon Musk for the death of her cats. She says she’s lost count of how many cats she’s killed because Teslas are too quiet. She ends saying Elon owes her a couple of cats. pic.twitter.com/cvdyAnotTq

— Def Noodles (@defnoodles) January 18, 2021