Influencer ruso transmite en vivo la muerte de su novia, tras sacarla de su casa

La mujer murió durante una transmisión en vivo de un influencer y YouTuber, quien la roció con gas pimienta y posteriormente la dejó en la calle.

Autoridades rusas abrieron una investigación después de los hechos ocurridos el pasado miércoles 2 de diciembre en la casa del influencer Stanislav Reshétnikov, mejor conocido como , quien vivía en la aldea Ivánovka, en Moscú.

Una de estas peticiones fue que que Reshétnikov le rociara gas pimienta en la cara de Grigórieva , en la transmisión, la mujer comenzó a gritar y pedir agua, pero el sujeto, en lugar de auxiliarla la sacó a la calle porque según él apestaba por una infección intestinal y continuó transmitiendo.

Valentina solo llevaba su ropa interior y le pidió al hombre que la dejara entrar, quien no le hizo caso y la dejó en el frío durante horas, posteriormente cuando el influencer abrió la puerta se dio cuenta de que la mujer estaba inconsciente, en este tiempo seguía transmitiendo y los espectadores pudieron observar el cadáver de la joven en el sofá detrás del bloguero quien lloraba desconsolado.

Finalmente, cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar después de que llamará el sujeto, informaron que la mujer murió por hipotermia, un policía se percató de la transmisión y le pidió a Reeflay Panini que dejara de transmitir, este terminó el streaming hasta ese momento.

Según reportan algunos medios locales, Valentina estaba embarazada, ya que la joven lo habría insinuado durante una de las transmisiones, donde mostró su abdomen, sin embargo, las autoridades todavía no confirman esta información.

Pero ahí no termina el caso, Reshétnikov informó sentirse de manera “extraña”, ya que asegura no hizo nada malo y que la verdadera causa de la muerte de Valentina podría ser por una sobredosis, incluso informó sobre la infección intestinal que lo orilló a sacarla a la intemperie, porque “apestaba”, pero destacó que él no ingirió drogas.

El influencer fue arrestado tras los hechos y brindó su declaración, por el momento la investigación sigue en curso ahora se realizará un examen que ayude a determinar exactamente cuáles fueron las causa de la muerte de la mujer.

Stas Reeflay Wiki – Stas Reeflay Biography

AYouTuber was arrested after showing on the live broadcast that he harassed his pregnant girlfriend to death. Russian YouTuber Stas Reeflay, whose real name is Stanislav Reshetnikov, https://t.co/LoFZaDOpe1 pic.twitter.com/xQGzfAujW3

— Trending News (@wikiagebio1) December 3, 2020