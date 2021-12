Un hombre se queda sin vuelo tras cambiar su cubrebocas por una tanga. A raíz de que no contaba con las medidas sanitarias necesarias, la aerolínea tuvo que sacar a este sujeto por “burlarse” de los protocolos.

Pese a que se puede tratar de una escena bastante graciosa, la realidad es que la emergencia mundial aún no termina.

Motivo por el cual United Airlines no se detuvo en sacar a Adam JEnne, de 38 años, pues se negó a utilizar mascarilla para ingresar al vuelo.

Florida man banned from United Airlines for wearing a thong as a mask 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/siIPmGe9d4

