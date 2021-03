Fisicoculturista se arranca por completo el tendón pectoral del hueso

En redes sociales circula el aterrador vídeo de un fisicoculturista de 23 años que se lesionó al intentar cargar demasiado peso. Debido a que se arrancó por completo el tendón pectoral del hueso terminó en urgencias.

Se trata de Ryan Crowley, quien hace una semana sufrió una aparatosa lesión mientras realizaba un ejercicio pectoral.

En el vídeo se aprecia cómo el joven cargaba una barra larga con bastante peso, al llevar su esfuerzo al límite, se puede apreciar en el mismo clip cómo el tendón del pectoral se mueve provocando un enorme bulto en el pecho.

View this post on Instagram

Su entrenador Larry Wheels, compartió el clip, pero también inició una campaña para recolectar dinero y ayudarlo con su operación, misma que tuvo un costó 25 mil dólares.

“No puedo creer que haya sucedido, me arranqué por completo el tendón pectoral del hueso, me operaré hoy a las 5 p.m., rezando para que recupere su forma y no arruine el resto de mi carrera en el culturismo incluso antes de que comience”, escribió Ryan en su cuenta de Instagram.