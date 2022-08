Exhiben a “revendedora” que ofrecía boletos para el Corona Capital

Una supuesta revendedora ofrecía boletos a pagos para el festival asegurando que OCESA se los daba directamente, sin embargo, los encargados del espectáculo la desmintieron.

Fue a través de las redes sociales que usuarios denunciaron a la presunta revendedora exhibiendo el fraude que cometió para la venta de estos boletos del Corona Capital 2022. La “revendedora” ofreció decenas de boletos a tres pagos.

A través de Twitter un usuario identificado como @ALVticketmaster difundió las imágenes y explicó los detalles de cómo vendía esta mujer los boletos.

Además compartió otras imágenes donde la mujer presumió que ya había vendido 108 boletos.

Aunque la mujer trató de justificarse asegurando que no se trataba de una estafa y que estaba con su conciencia tranquila, más tarde la cuenta del Corona Capital la desmintió.

“No tendría por qué darte explicaciones, pero ahí te va. Los boletos me los da (a mí y a otros insiders) Ocesa para los tours. No es reventa, es precio de última fase sin cargos”., explicó la mujer, mientras la desmentían: “Hola, no existe ningún programa de insiders o embajadores de venta, el único punto oficial para adquirir boletos es @Ticketmaster_Me, no caigan en estafas”, se lee en un tuit.