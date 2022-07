Exhibe a su amiga por pedirle que sean padrinos de útiles escolares

A través de Facebook se ha viralizado la historia de una mujer, que exhibió a su “amiga” debido a que le pidió a ella y su pareja que fueran padrinos de útiles escolares.

La usuaria identificada como Liliana de la Cruz, originaria de Monterrey, compartió la conversación que mantuvo con su amiga a través de WhatsApp.

De acuerdo a lo que platicaron la usuaria que exhibió a la mujerbquw hizo esta extraña petición, no veía desde hace mucho tiempo y además en la publicación le preguntó a sus seguidores si existían este tipo de padrinos.

“Estos días han estado extraños primero con lo de las hijas de los señores chingones y ahora esto, que tiene que ver que no tengamos hijos, primero quería ver que no hubiera padrinos de eso y como vi que ya hasta me bloqueo pues bueno otra “amiga” menos a mi lista. Todo piensas que son memes hasta que te pasa. Recuerden NO EXISTEN PADRINOS DE ÚTILES. La gente que nos conoce saben que somos super accesibles, a mi me gusta tener ahijados en todos lados me gusta siempre consentir a mi niños en lo que podamos ahorita, este año no nos eligieron como padrinos pero nimodo pero siempre andamos de mitoteros en todo. Así que les dejo algo que hasta me bloqueo pero bueno. Cuídense los quiero y no se dejen estafar”, escribió Liliana en la descripción de la publicación que acompañó con capturas de pantalla.