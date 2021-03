En redes sociales era joven y guapa por un error descubren la verdad

Influencer de Japón logra acumular más de 19 mil seguidores en Twitter gracias que lucía como una motociclista joven y guapa. Sin embargo, un error delató su verdadera identidad, a pesar de ello continúa con el engaño.

Se trata en realidad de un hombre de 50 años, quien se hizo pasar por una mujer motociclista para ganar seguidores. En Twitter aparece como el usuario @azusagakuyuki y fingía ser una joven aventurara que recorría el país en moto junto a otros amigos.

Aunque ya ha sido expuesto por varios usuarios, quienes incluso comentan las mismas fotografías que comparte, el hombre continúa subiendo fotografías con los filtros que le permiten verse como mujer.

みなさーん٩( ˆoˆ )۶

おバイクしてますかぁ✨💖

もうすぐ春ですよ🌷🌼🌸

年齢:昭和の○○○

身長:166

住み:イバラキ🍠

大好き:バイクいじり😘

一言: Life is once, play this world#バイク乗りと繋がりたい #バイク乗りとして軽く自己紹介 pic.twitter.com/t28mZmJ4vg

— 宗谷の蒼氷 (@azusagakuyuki) February 10, 2021