Diana Golden explota nuevamente contra Alfredo Adame

La polémica continúa entre Diana Golden y Alfredo Adame, después de que se diera a conocer la demanda que ganó la colombiana, a quien el conductor tendrá que pagarle una multa y ofrecerle una disculpa pública.

Sin embargo, en una entrevista con el programa ‘Ventanenado’ Diana reveló que Adame insultó a su madre por lo que también arremetió en su contra, pero también ya tiene guardado unos audios que le mandó el actor para mostrarlos al abogado.

“El viernes fue lo de mi mamá que me puso un mensaje primero, yo no tengo que hablar con él, ya lo bloquee, después de todo eso, porque le contesté y me enganche. No lo voy a negar, pero cualquiera se engancha escuchando esas cosas de tu mamá. Y yo sin querer lo borre entonces dije ‘no, esto sí necesita un abogado'”, explicó.