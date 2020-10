Carlos Name habla de su paranoia y ansiedad en nuevo caso paranormal

Nuevamente el nombre de Carlos Name se ha colocado en las tendencias de Twitter debido a la polémica que han causado sus últimas historias de Instagram.

Durante sus primeros vídeos breves habló de la paranoia y altos niveles de ansiedad que le detectaron este año y confesó que aunque estaba viviendo un nuevo caso de actividad paranormal en su casa no quería hacer nada pero terminó grabando estos sucesos.

“Como algunos de ustedes saben este año me detectaron paranoia y altos niveles de ansiedad. He estado escuchando sonidos, las cosas se han movido de lugar y no he hecho nada porque no quiero estar exagerando o alucinando, la mayoría de mi familia ya no me habla, dicen que estoy loco y todo esto lo hago para llamar la atención y que no tengo ninguna enfermedad”, explicó en sus historias.