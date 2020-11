Zoraida Gómez pidió disculpas a Tefi Valenzuela

Durante estos días el nombre de Stephanie Valenzuela ha circulado en todos los medios de comunicación, sin embargo, ella ha confirmado que continuará con el proceso legal contra quien fue su novio apenas unos meses.

Pero fue en una entrevista para ‘Venga la Alegría’, donde Tefi reveló que la hermana de su agresor, Zoraida Gómez, la contactó para pedirle disculpas en nombre de su hermano y por supuesto, para regresar algunas cosas materiales que se encontraban en su casa.

(A partir del minuto 16:58)

“Zori me escribió, ella me escribió bastante bien, yo le expliqué un poco las cosas, porque le he tenido que devolver la ropa de él, el carro de él, todo lo que estaba en mi casa, pero ellos son muy respetuosos, es más, ella me dijo: ‘te quiero pedir disculpas’, le dije: ‘no tienes nada de qué pedirme disculpas porque realmente tú no me has hecho nada, ni tu mamá, hay que deslindar eso”, declaró en la entrevista.