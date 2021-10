Zoë Kravitz comparte primera fotografía como Catwoman

Desde el pasado 2019 se dio a conocer que Zoë Kravitz sería la encargada de darle vida a Catwoman dentro de la próxima película ‘The Batman’ dirigida por Matt Reeves.

Tras una larga espera, debido a la pandemia por el coronavirus, sabemos que esta nueva película llegará a la pantalla grande el próximo año y la actriz compartió la primera imagen de su personaje de manera oficial, aunque ya había aparecido en el primer tráiler.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Zoë Kravitz compartió la postal con el nombre de Selina Kyle, además Matt Reeves, también colgó la instantánea debido a que está por estrenarse el nuevo tráiler de la esperada película.

¨Por su parte, Matt compartió en su cuenta de Twitter la fotografía con el siguiente texto: “Conoce a Selina Kyle … Ve más de ella mañana en #DCFanDome #Tomorrow #TheBatmanTrailer #TheBatman”.

Meet Selina Kyle… See more of her tomorrow at #DCFanDome #Tomorrow #TheBatmanTrailer #TheBatman pic.twitter.com/uJBI8JsRtJ

— Matt Reeves (@mattreevesLA) October 15, 2021