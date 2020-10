Yalitza Aparicio recibe premio a Diversidad e Igualdad de Género

Este jueves se llevó a cabo uno de los primeros eventos públicos a los que los artistas acudieron tras la pandemia por el coronavirus, el cual fue organizado por la revista GQ y en el que se reconoció a Yalitza Aparicio y Tenoch Huerta con un premio a la ‘Diversidad e Igualdad de Género’.

Durante la ceremonia ‘Hombres del año 2020’ ambas figuras sorprendieron con el discurso que ofrecieron sobre la igualdad y la diversidad, Yalitza pidió que estos conceptos no se vean como reglamento o que sean impuestos, ya que recalcó que para cambiar a la sociedad se debe empezar de corazón.

“La igualdad, la diversidad y la inclusión, no las debemos realizar de forma forzada, sólo por que están estipuladas en un reglamento. Si las cosas no comienzan desde el corazón y no tomamos estos temas en serio, no podemos seguir avanzando”, agregó en su cuenta de Instagram.