Warner Bros. tendrá que pagar 10 millones a Johnny Depp

Durante el fin de semana Johnny Depp dio a conocer que lamentablemente, Warner Bros. pidió su renuncia de ‘Animales Fantásticos 3’, esto después de que perdiera la demanda por difamación contra el diario The Sun.

El impacto de este anuncio trajo como consecuencia varias cosas, entre ellas la presión de los usuarios en redes sociales para que Amber Heard también saliera de la secuela de ‘Aquaman’ y además se revelaron otros detalles de su despido.

A través del sitio The Hollywood Reporter, se dio a conocer que el actor recibirá su sueldo íntegro por el proyecto, aunque el actor solo filmó una escena desde que inició la producción el pasado mes de septiembre en Londres.

Despite ending up only filming 1 scene for ‘FANTASTIC BEASTS 3’, Johnny Depp will receive a 8-figure payday from Warner Bros due to his contract.

